Україна

Ілля Караващенко знову виступатиме в УПЛ.

Кудрівка у своїх соціальних мережах оголосила про підписання воротаря Іллі Караващенка.

Деталі угоди із 24-річним українцем не розголошуються. У складі дебютанта УПЛ він виступатиме під 44 номером.

Першу частину минулого сезону Караващенко провів у складі Маріуполя у Першій лізі, після чого взимку перебрався до Лівого Берегу. На його рахунку десять матчів у Першій лізі, з яких три на нуль за 16 пропущених м'ячів.

Раніше Кудрівка посилила свій склад нападником Денисом Безбородьком.