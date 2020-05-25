Украина: Первая лига

Клуб требует наказание для президента Ингульца.

Рух остался недоволен высказываниями президента Ингульца Александр Поворознюка о том, что клуб якобы влиял на голоса других участников при голосовании о завершении сезона в Первой лиге, и готов отстаивать свою честь в суде.

"Рух обратился в Комитет по этике и честной игре УАФ с просьбой дать оценку высказываниям президента Ингульца Александра Поворознюка по обвинениям в сторону нашего клуба.

В случае, если Комитетом будет доказана некорректность и неэтичности этих высказываний, которые, к тому же, содержат ложную информацию, Рух настаивает на применении к господину Поворознюку санкций согласно Дисциплинарным правилам УАФ. Также будем требовать от президента Ингульца Александра Поворознюка публичного извинения на том же месте, где прозвучали обвинения.

Если Рух после этого в десятидневный срок не получит извинений от президента Ингульца, оставляем за собой право обратиться в суды общей юрисдикции с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и будем требовать взыскания компенсации", — гласит заявление клуба.

Видео с высказываниями президента Ингульца:

Письмо-обращение Руха:

Напомним, ранее ПФЛ предложила клубам Первой лиги четыре варианта завершения сезона.