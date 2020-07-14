Украина: Первая лига

В 24-м туре Первой лиги Металлист 1925 упустил шанс вернуться в первую тройку.

Авангард в Харькове минимально обыграл Металлист 1925 и обострил ситуацию в борьбе за путевки в УПЛ.

Нехтий открыл счет в первой же атаке на первой минуте матча. Буквально тут же Дерек мог выровнять положение, но в дальнейшем игра проходила практически без моментов.

После того, как под занавес первого тайма хозяева остались в меньшинстве, гости стали играть на удержание счета, изредка убегая в контратаки, и добились желаемого результата.

Металлист 1925 — Авангард 0:1

Гол: Нехтий, 1.

Металлист 1925: Ден.Сидоренко, Шершень, Поспелов, Цвиренко, Ченбай, Дехтяренко (Коваленко, 79), Савин (Лукас, 56), Ямполь, Дмитренко, Банасевич (Осман, 44).

Авангард: Денчук, Воробей (Брюхов, 71), Дм.Сидоренко, Мирошник, Сухаров, Сеницкий (Долинский, 90+2), Полулях, Лобов (Цыбульник, 85), Матяж (Мурза, 89), Нехтий, Кириенко (Собко, 76).

Предупреждения: Дехтяренко, Ченбай, Лукас, Дмитренко, Поспелов, Дерек — Полулях, Сухаров, Цыбульник.

На 40-й минуте удален Цвиренко.