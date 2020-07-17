Украина: Первая лига

Руслан Марцинкив прокомментировал скандальный матч между Ингульцом и Прикарпатьем в Первой лиге.

Мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива достало то, что бывшие председатели колхозов уверены, что могут все "порешать".

"Предвзятость судейской бригады относительно Прикарпатья была видна с первых минут, – цитирует официальный сайт клуба одного из инициаторов возрождения Прикарпатья в 2016 году. – Сначала придумали удаление, потом пенальти... Кстати, аналогичный случай произошел в прошлом сезоне в игре с Колосом, только тогда был не пенальти, а штрафной, с которого соперник и забил победный мяч".

"Колос и Ингулец — команды, похожие по своей сути. Если команда имеет возможность лучше укомплектоваться, чем то же Прикарпатье, в котором выступают только воспитанники нашего региона, то пусть доказывает свою силу на футбольном поле. Но нет, бывшие председатели колхозов уверены, что они могут все "порешать" за пределами поля, и результаты матчей становятся известны еще до их начала".

"Наш футбол никогда не сравнится с итальянским или немецким в том числе и потому, что отсутствует интрига, и преимущество всегда на стороне тех, кто работает с судьями".

Ранее сообщалось, что комитет арбитров УАФ признал действия арбитра матча Ингулец — Прикарпатье некомпетентными и рекомендовал отстранить Ивана Бондаря от обслуживания матчей профессиональных команд.

В то же время тренер Ингульца Сергей Лавриненко обвинил Прикарпатье в том, что его финансово стимулирует третья сторона.