Украина: Первая лига

Клуб подписал очередного игрока.

Одесский Черноморец подписал бывшего защитника лукой Волыни Миху Горопевшека. Об этом сообщает пресс-служба "моряков".

29-летний словенский защитник получил футболку с пятым номером. Детали контракта пока неизвестны.

Отметим, что помимо Волыни Миха успел поиграть польские Олимпию и Легионовию, а его последним клубом было минское Динамо.

Что касается Черноморца, то команда под руководством Алексея Антонова готовится возобновить сезон Первой лиги матчем против луцкой Волыни.

На данный момент "моряки" делят первую строчку турнирной таблицы с Авангардом.

Напомним, в отложенном матче 16-го тура Первой лиги Черноморец без особых трудностей обыграл краматорский Авангард.