Украина

Экс-хавбек одесского клуба попал в тренерский штаб команды.

Бывший полузащитник Шахтера и Черноморца Алексей Гай стал ассистентом главного тренера "моряков", об этом сообщает официальный сайт клуба.

На данном посту он сменил Андрея Ущаповского, который переходит в другой клуб.

Экс-хавбек выступал за Черноморец в 2013-2014 годах. Гай забил 7 голов в 38-ми матчах за одесский клуб.

Специалист играл за одесский клуб вместе с новым главным тренером Алексеем Антоновым.

Ранее сообщалось, что Черноморец подписал Вачиберадзе.

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