Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 10 апреля, состоится поединок 21-го тура Первой лиги Украины, в котором луцкая Волынь на своем поле примет херсонский Кристалл.

После 18 игр Волынь набрала 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе Кристалла всего лишь шесть баллов после 20 матчей и последняя 16-я строчка.

Следить за событиями поединка Волынь — Кристалл вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 10 апреля, в 17:00 по киевскому времени:

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