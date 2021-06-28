Украина: Первая лига

Мильян Говедарица будет выступать за команду, вышедшею в Первую лигу.

Кривбасс на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Мильяном Говедарицом.

Сроки соглашения с 27-летним хавбеком из Боснии и Герцоговины не разглашаются.

Ранее Говедарица выступал за боснийские клубы Зриньски Мостар, Звезда 09, Славия Сараево, Олимпик Сараево, Слобода Тузла и сербский Доньи Срем. Также на его счету три поединка в составе молодежной сборной своей страны.

Для Кривбасса это шестой новичок перед новым сезоном. Ранее в состав команды из Кривого Рога перешли Иван Зотько, Андрей Мостовой, Никита Татарков, Артем Гордиенко и Артем Щедрый.

Помимо этого Кривбасс после выхода в Первую лигу расстался с восемью футболистами.



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