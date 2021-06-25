Украина: Первая лига

До этого команду из Кривого Рога покинули еще три игрока.

Кривбасс на своем официальном сайте объявил об уходе еще пятерых футболистов.

Таким образом, статусы свободных агентов получили полузащитники Артур Карноза, Александр Гуськов, а также нападающие Александр Мишуренко и Константин Черный.

Что касается защитника Андрея Григорика, то он был вынужден завершить игровую карьеру из-за травмы.

В минувшем сезоне Мишуренко провел только семь матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист. На счету Черного 21 встреча — 12 голов и 6 ассистов. Карноза провел 10 игр, одну из которых в основном составе, а на счету Гуськова 11 встреч.

Напомним, ранее криворожский клуб, который обеспечил себе место в Первой лиге Украины, покинули Андрей Дедяев, Богда Сокол и Виктор Берко.

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