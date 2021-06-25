До этого команду из Кривого Рога покинули еще три игрока.
ФК Кривбасс
25 июня 2021, 13:38
Кривбасс на своем официальном сайте объявил об уходе еще пятерых футболистов.
Таким образом, статусы свободных агентов получили полузащитники Артур Карноза, Александр Гуськов, а также нападающие Александр Мишуренко и Константин Черный.
Что касается защитника Андрея Григорика, то он был вынужден завершить игровую карьеру из-за травмы.
В минувшем сезоне Мишуренко провел только семь матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист. На счету Черного 21 встреча — 12 голов и 6 ассистов. Карноза провел 10 игр, одну из которых в основном составе, а на счету Гуськова 11 встреч.
Напомним, ранее криворожский клуб, который обеспечил себе место в Первой лиге Украины, покинули Андрей Дедяев, Богда Сокол и Виктор Берко.
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