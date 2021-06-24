Криворожский клуб покинул лучший бомбардир минувшего сезона.
Константин Черний, ФК Кривбасс
24 июня 2021, 21:34
Нападающий Кривбасса Константин Черний покинул криворожский клуб.
Сообщается, что руководство команды приняло решение не продлевать контракт с 28-летним футболистом.
Форвард выступал за Кривбасс с 2020 года. В минувшем сезоне Черний принял участие в 23 матчах за клуб, в которых отметился 12 голами и отдал 6 результативных передач.
Отметим, что по итогу сезона-2020/21 он стал лучшим бомбардиром команды.
Ранее Черний выступал за Сталь, Энергию, Кремень, Нефтяник-Укрнефть, Горняк-Спорт, Металлург и Валмиеру.
Напомним, что по окончанию минувшего сезона криворожский клуб расстался с Соколом, Дедяевым, и Берко.