Украина

Криворожский клуб покинул лучший бомбардир минувшего сезона.

Нападающий Кривбасса Константин Черний покинул криворожский клуб.

Сообщается, что руководство команды приняло решение не продлевать контракт с 28-летним футболистом.

Форвард выступал за Кривбасс с 2020 года. В минувшем сезоне Черний принял участие в 23 матчах за клуб, в которых отметился 12 голами и отдал 6 результативных передач.

Отметим, что по итогу сезона-2020/21 он стал лучшим бомбардиром команды.

Ранее Черний выступал за Сталь, Энергию, Кремень, Нефтяник-Укрнефть, Горняк-Спорт, Металлург и Валмиеру.

Напомним, что по окончанию минувшего сезона криворожский клуб расстался с Соколом, Дедяевым, и Берко.