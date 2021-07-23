Украина: Первая лига

Клуб продолжает активную работу на трансферном рынке.

Бывший защитник Динамо, Черноморца и других клубов Денис Балан перешел в криворожский Кривбасс.

Детали контракта с опытным футболистом пока не разглашаются. Он стал 13 новичком в летнее межсезонье.

Последним клубом Балана был Ингулец, за который он выступал с 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 22 игры, два гола и два ассиста.

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