Украина: Первая лига

Украинский форвард стал 12-м новичком клуба из Кривого Рога.

Кривбасс на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Романом Дебелко.

Сроки соглашения и другие детали сделки с 27-летним форвардом не разглашаются. Роман стал 12-м новичком в составе криворожского клуба в это межсезонье.

Последним клубом Дебелко был солигорский Шахтер, который он покинул несколько дней назад и получил статус свободного агента. На счету украинца 12 матчей в Беларуси, в которых он забил два гола.

Ранее Дебелко выступал за донецкий Металлург, Карпаты, каменскую Сталь, эстонскую Левадию, армянский Бананц и латвийскую Ригу.

Напомним, в первом туре Первой лиги Кривбасс сыграет против Олимпика. Игра состоится 25 июля.

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