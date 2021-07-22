Украинский форвард стал 12-м новичком клуба из Кривого Рога.
Роман Дебелко, ФК Кривбасс
22 июля 2021, 21:18
Кривбасс на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Романом Дебелко.
Сроки соглашения и другие детали сделки с 27-летним форвардом не разглашаются. Роман стал 12-м новичком в составе криворожского клуба в это межсезонье.
Последним клубом Дебелко был солигорский Шахтер, который он покинул несколько дней назад и получил статус свободного агента. На счету украинца 12 матчей в Беларуси, в которых он забил два гола.
Ранее Дебелко выступал за донецкий Металлург, Карпаты, каменскую Сталь, эстонскую Левадию, армянский Бананц и латвийскую Ригу.
Напомним, в первом туре Первой лиги Кривбасс сыграет против Олимпика. Игра состоится 25 июля.
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