Украина: Первая лига

Сергей Демченко рассказал подробности о снятии Альянса с чемпионата Украины.

Президент Альянса из Липовой Долины подтвердил, что команда снимается с Первой лиги после скандального матча первого тура чемпионата против харьковского Металлиста.

"Альянс снимается с Первой лиги и сейчас клуб готовит все официальные документы и письма.

Будущее команды? Мы ликвидируем все свои футбольные проекты — детские, районные и областные.

Матч с Металлистом стал последней каплей — апогеем. Постепенно все накапливалось и сейчас так просто совпало. Решение уже принято. Сегодня я вернусь в Липовую Долину и направлю официальные письма в ПФЛ", — сказал Демченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Демченко назвал судейство в матче с Металлистом изнасилованием украинского футбола.