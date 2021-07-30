Украина: Первая лига

Команда из Липовой Долины будет профинансирована новыми инвесторами.

Команда Альянс из Липовой Долины продолжит выступать в Первой лиге Украины, сообщает ТК Футбол 1/2/3.

28 июля президент клуба Сергей Демченко объявил о том, что Альянс снимается с Первой лиги после скандального матча первого тура чемпионата против харьковского Металлиста (0:2).

Руководство клуба уже готовило документы о снятии в ПФЛ, но события развернулись в совершенно другую сторону.

По словам президента, клуб продолжит свое существование при поддержке других инвесторов.

"Переговоры идут. Пока не хочу ничего говорить. Не мы нашли новых владельцев, а они нас. Команда будет готовиться на домашнюю игру против Волыни", — сказал Демченко.

Также пресс-служба Альянса на своей странице в Facebook опубликовала обнадеживающий пост со словами: "Продолжаем работать не покладая рук! Вчера вечером команда тренировалась и вернулась к недельному циклу работы. Итак, наша история все еще продолжается!".

Ранее сообщалось, что комитет арбитров УАФ считает справедливыми два удаления игроков Альянса.