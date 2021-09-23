Украина: Первая лига

Новичок Металлиста прокомментировал свой дебют.

Спустя два дня после прибытия в Харьков, английский полузащитник Кадим Харрис не только дебютировал в Металлисте, но и забил мяч и помог команде пройти в 1/8 финала Кубка Украины.

"Выход на поле не стал для меня сюрпризом, мы обсуждали эту возможность накануне, но речь шла минут о пятнадцати, – цитирует Харриса официальный сайт Металлиста. – Я очень благодарен тренеру за доверие, хотя провел с командой всего несколько тренировок".

"В Англии я играл на многих потрясающих стадионах. Я знал, что в Харькове тоже уникальная атмосфера. И я благодарен каждому болельщику, который пришел в тот вечер на стадион. Надеюсь, будем радовать их и впредь".

Следующий матч Металлист проведет 29 сентября в 10-м туре Первой Лиги в Кривом Роге против Кривбасса. Начало в 15:30.