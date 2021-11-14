Украина: Первая лига

Полузащитник Металлиста прокомментировал победу над Прикарпатьем.

В матче 18-го тура Первой лиги против Прикарпатья Владимир Танчик не просто записал на свой счет очередной гол, но и забил мяч головой, находясь на позиции центрфоварда, что, учитывая рост универсала Металлиста, случается нечасто.

"Мы провели достойную игру, забили по два мяча в каждом тайме, – цитирует Танчика официальный сайт Металлиста. – У нас в каждом матче много энергии уходит, много бегаем, много борьбы, стараемся действовать интенсивно".

"Как забил? Да уже не помню момент, как-то там оказался... Вышла хорошая подача от Романюка, я забил головой. Само собой получилось. Точно скажу, что это не в первый раз. За Олимпик точно забивал головой, мяча два было".

Следующий матч Металлист проведет в Харькове против Олимпика в субботу, 20 ноября. Начало в 18:45.