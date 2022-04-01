Украина: Первая лига

Воротар Металіста буде грати у Туреччині.

Болуспор та Металіст узгодили оренду Олександра Рибки — повідомила прес-служба турецького клубу.

Угода між лідером Першої ліги Украйни та 10-ю командою Першої ліги Туреччини розрахована до завершення сезону-2021/22.

34-річний воротар провів 3 матчі за національну збірну України та грав за Динамо, Оболонь, Шахтар, Кадемір Карабюкспор, Афжет Афьол, Сабаїл, Лієпаю та Металіст.

Раніше повідомлялося, що форвард Металіста буде грати у Швейцарії.