Украина: Первая лига

Півзахисник Металіста перебрався до Аргентини.

Металіст та Індепенд'єнте узгодили оренду зимового новачка харків'ян Хуана Касареса повідомила прес-служба аргентинського клубу.

Оренда розрахована на три місяці, а контракт з Металістом — до 31 грудня 2023 року.

Раніше до Індепенд'єнте відправився ще один гравець Металіста — Херонімо Поблете.

30-річний центральний півзахисник провів 22 матчі у складі національної збірної Еквадору (1 гол) та грав за Індепенд'єнте дель Валле, Рівер Плейт, Барселону (Еквадор), Банфілд, Атлетіко Мінейро, Корінтінас та Флуміненсе.