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Самые интересные матчи января — в этом обзоре.

Зимняя пауза в чемпионате Украины совсем не означает, что футбола не будет. Фанаты игры, например, смогут насладиться экзотикой в виде очередного Кубка Африки, никуда не денутся и ведущие чемпионаты Европы, среди которых, конечно же, особняком стоят испанская Примера и английская Премьер-лига. Мы решили напомнить читателям календарь предстоящих матчей и выделили из них самые интересные. Кроме самого календаря, по топовым матчам добавлены комментарии экспертов государственной лицензированной лотереи тото "Фортуна Live".

В Испании регулярный чемпионат после двухнедельной паузы возобновится 6 января поединками 17-го тура. Для начала рекомендуем обратить внимание на встречу "Реал Сосьедад" — "Севилья". В нынешнем сезоне андалусцы главный конкурент вечных фаворитов в борьбе за испанскую футбольную корону. "Сосьедад" расположился чуть позади, однако его отставание от той же "Севильи" не столь критично, и именно очный поединок должен дать ответ на вопрос, на что способны замахнуться обе команды. "Бело-голубые" выиграли три последних матча у своего ближайшего соперника, стабильно забивая в них как минимум по два мяча. "Севилья" хоть и записала на свой счет три кряду победы, но не всегда способна держаться стабильно. Именно поэтому фаворитом к поединку подходит именно "Реал Сосьедад". Если же вы любите смотреть футбол с дополнительной мотивацией, по мнению экспертов "Фортуна Live" есть смысл ставить на то, что хозяева обязательно забьют, ведь в этом сезоне сан-себастьянцы лишь уходили с "Аноэты" без голов в чужие ворота – в первом туре против "Реала".

17-й тур. 6-9 января

Реал – Гранада

Эспаньол – Депортиво

Эйбар – Атлетико

Лас-Пальмас – Спортинг

Атлетик – Алавес

Бетис – Леганес

Сельта – Малага

Вильярреал – Барселона

Осасуна — Валенсия

Неделю спустя нас ждет суперматч "Севилья" — "Реал". Андалусцы в настоящее время отстают от "сливочных" всего на четыре очка. Возможно, мысли о борьбе за чемпионство вызывают легкую насмешку, однако как минимум повлиять на распределение мест на вершине парням Хорхе Сампаоли по силам. Не стоит только забывать, что мадридцы не проигрывают с апреля. Способна ли "Севилья" прервать эту полосу? Самые сенсационные вещи зачастую случаются неожиданно, однако это не отменяет того факта, что к поединку команда Зидана подойдет в статусе практически безоговорочного фаворита. Более подробную статистику можно найти на сайте www.fortunalive.com.ua.

18-й тур. 14-16 января

Леганес – Атлетик

Барселона – Лас-Пальмас

Атлетико – Бетис

Депортиво – Вильярреал

Валенсия – Эспаньол

Сельта – Алавес

Спортинг – Эйбар

Гранада – Осасуна

Малага – Реал Сосьедад

В 19-м туре особняком стоит встреча "Атлетика" и "Атлетико". Это будет заруба команд, которые мечтают по итогам сезона пробиться в Лигу чемпионов, однако пока могут рассчитывать только на старт во втором по престижности еврокубке континента. Очная битва должна показать, кто из них больше в настоящий момент подготовлен к борьбе за место в четверке. Многие уже заждались, когда "матрасники" вернут себе былые позиции. Возможно, после зимней паузы мы увидим именно ту мадридскую команду, за которой привыкли лицезреть в предыдущих сезонах. Стоит отметить, что "Атлетик" для парней Симеоне очень "удобный" соперник: за последние двенадцать очных встреч "Атлетико" только однажды потерпел неудачу, выиграв десять встреч.

19-й тур. 20-23 января

Реал Сосьедад – Сельта

Эйбар – Барселона

Бетис – Спортинг

Осасуна – Севилья

Вильярреал – Валенсия

Алавес – Леганес

Реал – Малага

Эспаньол – Гранада

Лас-Пальмас – Депортиво

Наконец, январь в Испании завершиться 20-м туром, в котором обязательно нужно посмотреть "Реал" — "Реал Сосьедад". Сан-Себастьянцы исторически не умеет играть с тезками из Мадрида. За последние десять лет "сливочные" только однажды уступили в играх с басками, проиграв им в 2014 году в матче Примеры. К отчетной встрече в фаворитах также будут хозяева, однако "Сосьедад" нынче как никогда близок к лигочемпионской борьбе, поэтому вряд ли без борьбы отдаст три очка. "Барса" и "Атлетико" в нынешнем сезоне уже потеряли очки в играх с "Реал Сосьедадом". Пойдет ли другой дорогой "Реал"?

20-й тур. 27-30 января

Лас-Пальмас – Валенсия

Атлетик – Спортинг

Эспаньол – Севилья

Бетис – Барселона

Леганес – Сельта

Эйбар – Депортиво

Алавес – Атлетико

Вильярреал – Гранада

Осасуна — Малага

Переходим к Англии, которая уже четвертого января порадует нас очередным лондонским дерби "Тоттенхэм" – "Челси". Каждый матч со "шпорами" – это верный признак для болельщиков "Челси" потерять множество нервных клеток. Из пяти крайних встреч оппонентов "синие" только дважды праздновали победу. Но сейчас Антонио Конте пишет новую историю клуба, которая пока что ведет его к чемпионскому титулу. "Тоттенхэм" напоминает затаившегося дракона, который готов нанести удар зазевавшемуся сопернику. Главное, чтобы хватило физических кондиций на изнурительный Boxing Day, ведь для команды Почеттино это будет третья встреча за восемь дней, в то время как у "Челси" будет в запасе на двое суток больше. А это верный признак того, что аристократы продолжат удерживать первую строчку

20-й тур, 2-4 января

Кристал Пэлас – Суонси

Сток – Уотфорд

Борнмут – Арсенал

Вест Хэм – МЮ

Вест Бромвич – Халл

МанСити – Барнли

Сандерленд – Ливерпуль

Эвертон – Саутгемптон

Мидлсбро — Лестер

В 21-м туре нельзя пройти мимо классического противостояния двух титанов британского футбола — "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". В матчах АПЛ мерсисайдцы не знают побед над "красными дьяволами" уже практически три года, однако в 2016-м именно "Ливерпуль" выбил МЮ из Лиги Европы. Подопечные Юргена Клоппа продолжают борьбу за чемпионство, в то время как "Юнайтед" пока что мечтает не пролететь мимо Лиги чемпионов и на следующий сезон. К слову, дуэль оппонентов в первом круге в Ливерпуле завершилась нулевой ничьей. Соперники вообще ни разу не "пробили" тотал больше 2,5 в последних четырех встречах – с того самого момента, как "красных" возглавил Клопп.

21-й тур, 14-15 января

Эвертон – МанСити

Лестер – Челси

Тоттенхэм- Вест Бромвич

Барнли – Саутгемптон

Вест Хэм – Кристал Пэлас

Сандерленд – Сток

Суонси – Арсенал

Уотфорд — Мидлсбро

Неделю спустя серьезное испытания ожидает другой манчестерский гранд – "Сити" примет "Тоттенхэм". То, что поначалу казалось неожиданностью, начинает становиться будничным явлением. "Тоттенхэм" вот уже три матча кряду стабильно выигрывает у "Ман Сити", забивая минимум по два мяча. Изменится ли что-то на этот раз? "Шпоры" идут позади "горожан", однако в отдельно взятом матче им по силам развернуть ситуацию в свою сторону. Вклиниться в ТОП-4 для "Тоттенхэма" нынче выглядит чем-то невероятным, но доказать, что они достойны, лондонцы и постараются в Манчестере.

22-й тур, 21-22 января

Челси – Халл

Арсенал – Бернли

Саутгемптон – Лестер

Ливерпуль – Суонси

Борнмут – Уотфорд

Вест Бромвич – Сандерленд

Кристал Пэлас – Эвертон

Мидлсбро – Вест Хэм

Сток — МЮ

Наконец, в последний день января состоится битва одних из главных претендентов на чемпионский титул — "Ливерпуля" и "Челси". В случае победы "красных" и завоевания чемпионского титула "Челси", у представителей мерсисайдцев будут все основания цитировать капитана "Шахтера" Дарио Срну, заявляя, что "золото" лондонского клуба не настоящее. В последний раз "Челси" обыгрывал "Ливерпуль" в матче АПЛ еще при Жозе Моуриньо в ноябре 2014-го. С тех пор многое изменилось, но вот уже шести встреч достигла беспроигрышная серия "Ливерпуля" в играх с "Челси". Правда, сразу в четырех случаях из этих шести основное время матчей завершалось вничью.

23-й тур, 31 января – 1 февраля

МЮ – Халл

Сток – Эвертон

Вест Хэм – МанСити

Арсенал – Уотфорд

Борнмут – Кристал Пэлас

Барнли – Лестер

Мидлсбро – Вест Бромвич

Сандерленд – Тоттенхэм

Суонси — Саутгемптон