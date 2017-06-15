Тренеры смогут совершить дополнительную замену во время овер-таймов Кубка Конфедераций.
На Кубке Конфедераций опробуют четвертую замену, Getty Images
15 июня 2017, 13:14
Стартующий 17 июня Кубок Конфедераций станет полем для экспериментов с правилами футбола. В частности, будет опробовано правило четвертой замены, сообщают российские СМИ.
Марко ван Бастен считает, что Кубок Конфедераций — идеальный турнир, чтобы протестировать эту идею.
"Кубок конфедераций – идеальное место для тестирования системы видеопомощи судьям и четвертой замены по ходу дополнительного времени", – выразил свое мнение ван Бастен.
Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в России.