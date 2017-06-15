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Тренеры смогут совершить дополнительную замену во время овер-таймов Кубка Конфедераций.

Стартующий 17 июня Кубок Конфедераций станет полем для экспериментов с правилами футбола. В частности, будет опробовано правило четвертой замены, сообщают российские СМИ.

Марко ван Бастен считает, что Кубок Конфедераций — идеальный турнир, чтобы протестировать эту идею.

"Кубок конфедераций – идеальное место для тестирования системы видеопомощи судьям и четвертой замены по ходу дополнительного времени", – выразил свое мнение ван Бастен.

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в России.