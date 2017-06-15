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На стартующем в субботу Кубке конфедераций арбитры получат право останавливать поединки, если болельщики будут оскорблять участников матчей или поклонников соперника.

Поскольку 10-й Кубок конфедераций состоится в стране, где на футболе нередки случаи оскорблений участников матчей по расовому, религиозному и прочим признакам, арбитры получили право приостанавливать и даже прекращать поединки из-за дискриминационного поведения болельщиков.

"Мы продолжаем глобальную борьбу с проявлениями дискриминации любого характера, — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. – И, начиная с Кубка конфедераций, наделяем арбитров дополнительными полномочиями для обеспечения атмосферы взаимного уважения и соблюдения принципов Fair Play".

При фиксации поведения болельщиков, оскорбляющего честь и достоинство других участников праздника футбола, арбитры получат право приостановить матч и сделать соответствующее объявление по стадиону, призывающее к порядку. В случае, если призыв не возымеет действия на нарушителей, поединок будет остановлен.