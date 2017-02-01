Украина

Новичок Стали защитник Артем Шабанов поведал, что выбрал каменский клуб из-за тренера Леонида Кучука.

Шабанов в Сталь пришел этой зимой из Волыни.

"Об интересе со стороны каменчан я узнал совсем недавно. Сперва была информация, что меня в своем составе хотят видеть Карпаты и Заря, а уже затем агент позвонил и сказал, что есть предложение от Стали", — цитирует Шабанова пресс-служба клуба.

"Удивлен не был, но есть определенная радость, что команды тобой интересуются. Значит, действительно кому-то интересен".

"В первую очередь предпочел Сталь из-за тренера. Он единственный кто из тренеров команд позвонил и лично сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде", — признался защитник.

"Да, Кучук был первым, кто привлек меня в основной состав. Когда Леонид Станиславович только пришел, я был в дубле и примерно через полгода, может быть даже чуть раньше, он меня подтянул в первую команду. И там я поработал с ним полгода".

"Кучук и Кварцяный – это два разных тренера. У каждого свой уровень подготовки, своё видение футбола. У Виталия Владимировича я старался выполнять все его требования. Буду также стараться всё делать, что указывает Леонид Станиславович".

"Против всех нужно настраиваться, показывать хороший футбол, и ни в коем случае нельзя расслабляться. Но, наверное, все-таки выделяются лидеры – Динамо, Шахтер, Заря. Все всегда стараются показать против них свой лучший футбол", — отметил Шабанов.

"Я играл на позиции и опорного полузащитника, и левого защитника. В этом чемпионате у Виталия Владимировича на позиции центрального защитника я в принципе не играл".

"Хочу попасть в национальную сборную. Хочется получить вызов и там показывать хороший футбол, чтобы расти дальше. Ну а со Стальью теоретические шансы еще есть попасть в шестерку – нужно все матчи выигрывать, а там еще, чтобы удачно сложились другие встречи. Но в следующем сезоне точно будем стремиться в еврокубки", — подытожил игрок.