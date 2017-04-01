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Вратарь Волыни рассказал в интервью Football.ua о ситуации в клубе и его перспективах на фоне более, чем полугодичной задержки по зарплате.

- В преддверии начала борьбы за выживание во втором этапе чемпионата, что можете сказать о моральном состоянии – как личном, так и партнеров? Тяжело говорить о духе и психологии победителей, если воспитать подобное в нынешней Волыни практически нереально, учитывая состав и огромные долги?

- Понятно, что хорошего сейчас мало в сложившихся обстоятельствах. Но задача футболистов – тренироваться и выкладываться на поле, доказывая, что мы способны на что-то, как команда в целом, так и каждый отдельно взятый игрок Волыни. Не остается ничего другого, кроме как делать все возможное, чтобы команда прогрессировала и добывала позитивные результаты. Так что будем бороться и стараться сделать невозможное – добыть необходимые очки для того, чтобы команда осталась в Премьер-лиге.

- Как нынешние обстоятельства влияют на ваши планы по продолжению карьеры?

- На данный момент моя задача – выходить и играть. Со своей стороны, мы, футболисты и тренерский штаб, делаем все возможное и продолжаем профессионально относиться к своему делу. А дальше – время покажет. Действительно, тяжело, когда нет поддержки руководства. Но я все же думаю, что инвесторы найдут в себе силы и закроют все долги, которые есть сейчас перед командой. Потому что в таком подвешенном состоянии, как сейчас, работать очень непросто. Отношения должны быть взаимными, а не односторонними. Тем не менее, я стараюсь выкладываться на тренировках и в матчах на сто процентов. По-другому просто не получится себя проявить. Если опустить руки и ничего не делать – хуже сделаешь в первую очередь только самому себе.

- Что хорошего произошло в клубе за последнее время? Какие позитивные события, которые бы поднимали настроение на фоне всеобщего мрака, можете выделить?

- Ну, здесь прежде всего нужно самому себе поднимать настроение… Могу лишь заверить, что в коллективе у нас хорошая атмосфера, и тренеры помогают нам в этом. Пока держимся. Не знаю, что еще сказать.

- С одной стороны, Волынь, по вполне понятным причинам с запретом подписывать новых футболистов, обладает не самым сильным составом в лиге. С другой стороны, как считаете: возможно, если бы на месте молодежи были более сильные и опытные футболисты, то ситуация с полугодичной задержкой по зарплате имела бы все шансы стать неконтролируемой? У юных воспитанников клуба должен же быть какой-то голод к футболу на таком уровне и энтузиазм, а исполнители с именем, возможно, не стерпели бы нынешнюю ситуацию?

- Конечно, по составу у нас одна из самых молодых команд в Премьер-лиге (средний возраст футболистов Волыни – 22 года. – Прим. авт.), и тяжело, когда на нашу молодежь идет такое негативное влияние из-за нынешней ситуации. Но парни действительно работают с энтузиазмом, все хотят себя проявить. А ребята постарше делятся с ними опытом и своим примером не позволяют никому опускать руки: где-то надо подсказать, где-то и по-футбольному напихать, как говорится. Конкуренция у нас пусть и не большая, но тот минимум, который есть, только позитивно влияет на футболистов, и в плане взаимоотношения в коллективе никаких проблем нет.

"Не считаю Волынь самой слабой командой Премьер-лиги даже с тем составом, который у нас сейчас есть"

- Как прошлым летом, так и зимой (когда уже было несколько месяцев жизни без зарплаты) вы могли бы спокойно уйти из клуба, разорвав контракт в одностороннем порядке. Что вас удерживает в Луцке?

- Сейчас тяжело найти себе клуб. Все команды в Украине укомплектованы. Это – во-первых. Во-вторых, нынешняя задолженность со стороны клуба – довольно-таки ощутимая. И уходить куда-то… Все верят, что те обещания, которые нам дают, будут выполнены, и все задолженности перед нами закроют. Я – профессионал, поэтому просто выполняю условия контракта, в котором стоит моя подпись. Я выполняю свою работу, и даже не знаю обо всех этих юридических тонкостях.

- У вас за плечами отличная динамовская школа вратарей, плюс – вы на виду на протяжении нескольких лет. Агенты или представители других клубов предлагали дельные варианты в последних два трансферных окна?

- Варианты были на уровне разговоров. Но до конкретики пока не доходило.

- Сейчас вам предстоит борьба за выживание. Нужно ли это самое выживание в лиге Волыни, как считаете? Может, полезно будет перезагрузиться в Первой лиге, взяв время на урезание бюджета, погашение долгов и так далее?

- Тяжело ответить на этот вопрос. Его лучше адресовать руководителям клуба.

- В десяти последующих матчах чемпионата Волынь уже не сыграет против Александрии, Зари, Шахтера, Динамо, которые на данный момент намного сильнее. Для вратаря отсутствие поединков с грандами может быть полезным, с точки зрения саморекламы, ведь есть все шансы и на ноль играть?

- В любом случае, работы в воротах, конечно, много. И позитив для голкипера можно искать и в том, что эта самая работа есть. Для меня важно в каждом поединке пытаться сыграть так, чтобы в ворота моей команды не влетали мячи. Так что не сильно обращаю внимание на то, против кого играть. Задача-то остается одинаковой. Акцент делается на том, чтобы Волынь пропускала как можно меньше. Другое дело, что не всегда это получается.

- Как оцените шансы вашей команды закончить чемпионат вне зоны вылета? Назовете две команды, которые считаете слабее Волыни?

- Не считаю, что весной чисто по игре мы кому-то сильно уступили, кроме форс-мажорного поединка в Александрии. Три последних игры мы выглядели достойно, хотя нашими соперниками были Шахтер, Заря и Карпаты. Я не считаю Волынь самой слабой командой Премьер-лиги даже с тем составом, который у нас сейчас. Так что шансы есть. Тем более, они, как известно, есть, даже когда их нет.

- И осеннюю, и весеннюю части чемпионата Волынь начинала с разгромных поражений (0:5 в Днепре и 0:6 в Александрии). Это закономерность, или случайность? Потому что в этом контексте интересует качество подготовки команды во время межсезонья и зимнего перерыва.

- Я об этом тоже думал. Но ответа на этот вопрос не нашел.

- Получится доиграть сезон без подобных провалов? Или в случае с молодой и неопытной командой что-либо прогнозировать – пустая трата времени?

- Думаю, таких провальных игр, как с Александрией, не должно больше быть. Я надеюсь на это.

"За все годы, которые я провел в Луцке, таких больших задолженностей еще не было. Это первый раз – пошел уже седьмой месяц без зарплат"

- В контексте долгов за полгода: если бы подобное случилось во времена стабильности в стране и футболе, это было бы событие из ряда вон выходящее. Но сейчас такое развитие событий в Волыни не сильно и удивляет. Или к тому, что сейчас происходит, никто не был готов в клубе и даже не предполагал?

- Летом мы получали одни обещания, а сейчас ситуация сложилась кардинально иначе. Самое сложное – когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Ну, и не могу сказать, что я был готов к подобному развитию событий. Нам летом давали определенные гарантии, и мне представлялось, что все будет намного благополучнее. К тому, что происходит сейчас, лично я готов не был.

- Что еще тогда гарантировали инвесторы?

- Что они оставят клуб в живых (и это они выполнили), и что будут продолжать финансировать Волынь. Значит, в то время команда им была нужна. Сейчас – неизвестно.

- Пока что не доводилось слышать после матчей от футболистов Волыни что-то вроде "проиграли, но – сами понимаете – денег нет, тяжело…". Большинство болельщиков подобные высказывания мгновенно приняли бы за отмазки. В команде существует какая-то договоренность не говорить о долгах публично после матчей, или же в клубе так привыкли к долгам, что ничего особенного как бы и не происходит?

- В подобной ситуации болельщиком быть легко – можно найти много отмазок в словах футболистов. Но кто был в подобной ситуации, поймет, что работать при таких обстоятельствах очень тяжело. Когда ты выходишь на поле, стараешься, выполняешь все требования и делаешь все, что в твоих силах на сегодняшний день, а в итоге в ответ – ничего, то состояние будет не из лучших. Подобное можно сказать о любой профессии, не только о футболе и спорте в целом.

- У кого сейчас, кроме Кварцяного, можно узнать о будущем клуба? Владеет ли тренер подобной информацией от первоисточника, инвесторов? Есть ли какое-то общение, обещания, даты, сроки и так далее?

- Ну, пока то, что нам говорят – это не более, чем обещания. Ждем.

- Вы почти четыре года в Луцке. Раньше ведь тоже были большие долги, а потом их погашали выплатой больших сумм сразу. Кажется ли вам нынешняя ситуация по-особенному критичной?

- За все годы, которые я провел в Луцке, таких больших задолженностей еще не было. Это первый раз – пошел уже седьмой месяц без зарплат.

- Что думаете о своем будущем и какие планы строите?

- Всегда думаю о своем будущем. Хочется играть, расти и еще хочется стабильности – во всех планах и проявлениях.

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Напомним, прошлым летом луцкий клуб был близок к тому, чтобы прекратить существование, но Аттестационный комитет ФФУ, нарушая нормы регламента, выдал клубу аттестат для участия в Премьер-лиге, несмотря на то, что Волынь не смогла предоставить финансовые гарантии своей финансовой стабильности. По словам президента УПЛ Владимира Генинсона, тогда в экстренном порядке клуб погасил долги. Однако в нынешнем сезоне футболисты не получают зарплату уже более шести месяцев.

Виталий Кварцяный же недавно обратился к инвесторам клуба посредством СМИ, заявив следующее: "Те, кто стоят за нашими спинами (учредители), должны понимать, что футбол – это не шутки-прибаутки, а серьезный вид деятельности. ФК Волынь прославляет наш волынский край, это визитная карточка области. Я сам депутат областного совета и на ближайшей сессии скажу, что не только бизнес, земли, янтарь, нефть и газ имеют значение. Давайте возьмем кирки и будем копать, найдем вагон янтаря. Продадим, пойдем в кабак, пропьем, потом марихуану покурим – и жизнь прекрасна".

Анатолий Волков, Football.ua