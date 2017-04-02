Украина

14:00, Александрия, стадион Ника. Арбитр — Юрий Можаровский. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Второй этап чемпионата Динамо начнет с непростого выезда в Александрию. Прошлый визит на стадион Ника окончился для киевлян ничейным результатом и очередной порцией критики.

Нельзя не отметить, что после зимнего перерыва Александрия выглядит неважно и подопечные Шарана уже пропустили вперед Олимпик. Такими темпами команда может ввязаться в неприятную борьбу и с Черноморцем, который также нацелен на высокие места. В матче 22-го тура УПЛ Александрия потерпела крупное поражение от Стали, чем только подтвердила опасения о своей форме.

В то же время, нельзя сказать, что Динамо демонстрирует ту игру, которую хотели бы видеть болельщики. Команда умудрилась проиграть Зирке, а отставание от Шахтера уже слишком велико, чтобы говорить о борьбе за чемпионство. В такой ситуации для Динамо остается лишь побеждать в каждом матче.

Весь сезон Динамо проходит под акомпонемент критики. Любая осечка и потеря очков чревата давлением на тренерский штаб со стороны прессы и общественности. Таким образом, говорить об отсутствии мотивации у Динамо не приходится.

Кадровая ситуация у Александрии перед матчем с Динамо очень сложная. Чорний, Запорожан, Леонов, Шендрик, Путраш — вот такой большой список травмированых . Басов и Симинин не сыграют из-за перебора карточек, ну а Цуриков не сможет выйти из-за условий аренды. В такой критической ситуации клубу пришлось дозаявить Павла Мягкова, который травмировался еще в сентябре, после чего был исключен из заявки.

У Динамо есть также некие проблемы. Многие болельщики ожидали возвращения Евгения Хачериди, но игрок получил травму в товарищеском матче. Также снимаются все вопросы и по поводу Данило Силвы — бразилец покинул клуб спустя семь лет выступлений.

Глядя на кадровые проблемы Александрии есть вопросы по поводу того, смогут ли хозяева составить серьезную конкуренцию в матче с Динамо. С другой стороны, киевляне также приучили никогда не записывать три очка в таблицу раньше времени.

Ориентировочные составы:

Александрия: Новак — Старенький, Гитченко, Бондаренко, Чеботаев — Банада, Огиря — Козак, Грицюк, Чантуришвили — Кулиш

Динамо: Рудько — Морозюк, Вида, Пантич, Антунеш — Рыбалка, Сидорчук — Ярмоленко, Буяльский, Гонсалес — Беседин

Травмированные: Чорний, Запорожан, Леонов, Шендрик, Путраш — Хачериди

Дисквалифицированные: Басов, Симинин (оба — Александрия)

Не сыграет: Цуриков (условия аренды)