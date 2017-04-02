Украина

14:00, Львов, Арена Львов. Арбитр — Анатолий Абдула. Прямая трансляция на телеканале Униан.

Очень интересная встреча пройдет во Львове, где встретятся Карпаты и Сталь. Обе команды попали в нижнюю шестерку, но при этом в весенней части чемпионата показали, пожалуй, самый серьезный прогресс в игре.

В совокупности со снятием очков, Карпаты долгое время замыкали таблицу УПЛ. C приходом Дулуба и зимним усилением состава команда стала показывать более уверенный футбол и уже покинула последнюю строчку.

Успех Стали также поддается логичному объяснению — приход Леонида Кучука пратически моментально стал давать результат. Оставшиеся матчи УПЛ будут носить для каменского клуба подготовительный характер с ориентацией на следующий сезон. Но, зная дисциплину в клубах Кучука, нет сомнений, что пешком по полю игроки ходить не будут.

Совершенно точно этого не будет и в игре Карпат, которые все же не решили еще вопрос прописки в элитном дивизионе. Есть уверенность, что львовский коллектив способен выполнить эту задачу. В то же время, матч со Сталью явно не входит в категорию тех, в которых Карпатам гарантирована хотя бы ничья.

Если делать акцент на конкретных фигурах в составах обеих команд, то можно выделить недавнего дебютанта сборной Украины Николая Матвиенко. Правда, есть вопросы, задействует ли Дулуб защитника с первых минут или же предоставит ему отдых. У Стали есть своя заметная фигура — это форвард Кваме Карикари, который в прошлом матче с Александрией оформил первый в карьере хет-трик. Возможно, ганец продолжит забивать и в последующих матчах.

Что касается кадровой ситуации, то тут следует отметить дисквалификацию двух игроков Карпат. Зубейко и Филимонов получили предупреждения в игре с Олимпиком и не помогут в матче со Сталью.

Из интересного: матч со Сталью Карпаты проведут в новой форме. Львовяне уже давно сотрудничают с Joma, и за лояльность испанцы пошили украинскому клубу эксклюзивную форму.

Ориентировочные составы:

Карпаты: Боровик — Мирошниченко, Нестеров, Лобай, Матвиенко — Ксенз, Чачуа, Вербный, Худобяк, Грисьо — Гладкий

Сталь: Панькив — Пашаев, Стаменкович, Ищенко, Кравченко, Воронин — Васин, Каленчук, Карасюк, Э. Малакян — Карикари

Дисквалифицированные: Зубейко, Филимонов (оба — Карпаты)