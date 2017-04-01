Ранее появилась информация, что футболисты Стали на протяжении пяти последних месяцев не получают заработную плату.

"Долги? Нас это не должно волновать. Мы должны выходить на поле и делать свою работу. Все остальное — это вопросы к руководству. Нужно играть, работать и со временем все наладится", — сказал Кузик в комментарии телеканалу Футбол 1.

"В чем секрет успеха Стали? Каждый играет друг за друга, бьется за команду. Также тренер хорошо настраивает".

2 апреля Сталевары на выезде сразятся с Карпатами.

"С Карпатами будем играть только на победу. Стоит задача — занять самое высокое место, то есть седьмое".