Украина

Полузащитник каменской Стали Орест Кузык прокомментировал ситуацию с долгами клуба, назвал причины успеха команды, а также заверил, что в матче с Карпатами Сталевары буду играть только на победу.

Ранее появилась информация, что футболисты Стали на протяжении пяти последних месяцев не получают заработную плату.

"Долги? Нас это не должно волновать. Мы должны выходить на поле и делать свою работу. Все остальное — это вопросы к руководству. Нужно играть, работать и со временем все наладится", — сказал Кузик в комментарии телеканалу Футбол 1.

"В чем секрет успеха Стали? Каждый играет друг за друга, бьется за команду. Также тренер хорошо настраивает".

2 апреля Сталевары на выезде сразятся с Карпатами.

"С Карпатами будем играть только на победу. Стоит задача — занять самое высокое место, то есть седьмое".