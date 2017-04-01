Полузащитник каменской Стали Орест Кузык прокомментировал ситуацию с долгами клуба, назвал причины успеха команды, а также заверил, что в матче с Карпатами Сталевары буду играть только на победу.
ОРЕСТ КУЗЫК, ФК СТАЛЬ
01 апреля 2017, 12:09
Ранее появилась информация, что футболисты Стали на протяжении пяти последних месяцев не получают заработную плату.
"Долги? Нас это не должно волновать. Мы должны выходить на поле и делать свою работу. Все остальное — это вопросы к руководству. Нужно играть, работать и со временем все наладится", — сказал Кузик в комментарии телеканалу Футбол 1.
"В чем секрет успеха Стали? Каждый играет друг за друга, бьется за команду. Также тренер хорошо настраивает".
2 апреля Сталевары на выезде сразятся с Карпатами.
"С Карпатами будем играть только на победу. Стоит задача — занять самое высокое место, то есть седьмое".