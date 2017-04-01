Украина

Полузащитник Ворсклы Игорь Пердута дал свой комментарий перед игрой с Волынью.

Хавбек полтавчан поблагодарил болельщиков и пригласил поддержать команду в матче с Волынью.

"Хотим порадовать наших болельщиков. Давно не выигрывали здесь в Полтаве, хотим воспользоваться моментом, позвать всех на стадион. Спасибо болельщикам, которые сейчас с нами в такой трудный момент, поддерживают нас. Мы будем делать все возможное, чтобы выйти из трудной ситуации, но нам главное — поддержка, и мы будем играть для болельщиков, для всей Полтавы", — рассказал Пердута в эфире Футбол News.

Матч 23-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла — Волынь состоится сегодня, 1 апреля, в 17:00.