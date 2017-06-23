Украина

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, какой именно футбол он хочет видеть от своей команды.

Напомним, Хацкевич сменил на посту главного тренера Динамо Сергея Реброва в начале этого месяца.

"Мы ребятам уже сказали, что хотим видеть от них более агрессивный футбол с быстрым переходом из обороны в атаку. Конечно, во время матча команда должна уметь перестраиваться, так что здесь речь идет о комплексе. Одной направленности нет", -сказал Хацкевич в интервью FootbalHub.

"На первом собрании команды я сказал игрокам, что перед Динамо всегда стоят самые высокие задачи. Сейчас это выход в Лигу чемпионов, победа в чемпионате и Кубке и Суперкубке Украины. Я прекрасно все понимаю", — добавил тренер.



Отметим, что в прошлом сезоне Динамо провалилось во всех турнирах, в которых принимала участие, кроме Суперкубка.