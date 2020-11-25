Аргентина

Предлагаем вспомнить, что вытворял "золотой мальчик" на футбольном поле.

Бывшего нападающего сборной Аргентины, каталонской Барселоны, Наполи и других клубов Диего Марадоны не стало в возрасте 60 лет.

Основной причиной смерти называют остановку сердца. Последнее время легендарный форвард проходил лечение от алкогольной зависимости и в свои годы перенес множество операций.

В середине 80-х, когда Диего Армандо был в расцвете сил, футбольные фанаты могли увидеть многое... Он не просто забивал голы, он показывал болельщикам настоящее театральное выступление на футбольном поле, а его финты актуальны и на сегодняшний день.

Предлагаем вспомнить, как играл Марадона.