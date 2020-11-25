Аргентина

Президент страны шокирован трагической новостью.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью легенды футбола Диего Марадоны.

"Я работал с моим помощником, когда мне сообщили о кончине Марадоны. Сейчас я опустошен. Это худшие новости, которые мог получить фанат Архентинос Хуниорс (прим. первый клуб Марадоны). Мы любили его. Попытаемся поговорить с семьей Диего Армандо, а дальше посмотрим как будет. Все печально. В стране введен трехдневный траур", — сказал Фернандес в интервью Clarin.

Диего Марадоны не стало в возрасте 60 лет. Главная причина смерти — остановка сердца.

Отметим, федерация футбола Аргентины уже подтвердила смерть легендарного футболиста.

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