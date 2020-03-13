Похоже, Covid-19 проник и в бразильский футбол.
Маурисио Гомес де Маттос, odia
13 марта 2020, 14:01
Маурисио Гомес де Маттос, вице-президент бразильского Фламенго, попал в больницу с симптомами коронавируса, сообщает Correio Braziliense.
Первая проба Маурисио на Covid-19 дала положительный результат, а вторая оказалась неясной. Результаты третьей пробы станут известны в ближайшее время.
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Две недели назад де Маттос вместе с другими членами совета директоров Фламенго был в бизнес-поездке в Испании, где они встречались с руководством Реала, а также просматривали Эль Класико.
После возвращения де Маттос контактировал с тренерским штабом, всеми игроками клуба, а также некоторыми из легенд Фламенго.