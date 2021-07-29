Фавориты противостояний

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В рамках ответного поединка второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА полтавская Ворскла проведет домашний поединок против финского КуПС.

Ворскла — КуПС

четверг, 29 июля, 19:00. Ворскла им. А Бутовского, Полтава. Главный арбитр — Павел Орел (Чехия). Прямая трансляция на телеканалах Футбол 1.

Перед стартом первого поединка финский коллектив признавался фаворитом, что было обусловлено, во многом, его возможностью провести матч на искусственном газоне родного стадиона, к чему Ворскла в реалиях Украины попросту не могла привыкнуть. Также, особый акцент уделялся тому факту, что КуПС активно задействован в розыгрыше национального первенства, в то время как команде Юрия Максимова только предстояло провести стартовый поединок против днепровского Днепра-1.

Нельзя не отметить, что игра против команды Игора Йовичевича, которая завершилась ничьей со счетом 2:2 и первыми крупными судейскими скандалами в рамках начавшегося сезона "элитного" первенства, забрала у Ворсклы "бело-зеленых" достаточно много сил. КуПС тоже не сидел сложа руки в минувший уик-энд, однако его энергозатраты на минимальную победу над скромным Ильвесом (1:0) были значительно меньше.

Первая игра в данной паре, напомним, завершилась боевой ничьей 2:2, при этом именно команде Максимова пришлось вынимать из сетки своих ворот на последних секундах последний мяч в этой дуэли. Очевидно, что с обороной у полтавчан далеко не все в порядке на старте нового сезона, но у тренерского штаба попросту не было возможности исправить все досконально за какую-то календарную неделю. Остается лишь верить в силу "родных стен".

Букмекеры считают фаворитом встречи Ворскла. Так, компания Фаворит предлагает на победу "желто-черных" коэффициент 1,88. Победа КуПС оценена в 3,67, а ничейный результат — 3,60.

Матч Ворскла — КуПС начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.