Лига конференций

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В поединке стартового тура группового этапа Лиги конференций французский Ренн на своем поле поделил очки с приехавшим в гости английским Тоттенхэмом (2:2).

"Шпоры" повели в счете на 11-й минуте, когда Баде срезал мяч в собственные ворота, но спустя 12 минут цифры на табло стали равными усилиями Те. В середине второго тайма команды обменялись голами — на результативный удар от Лаборда — лондонцы ответили точным выстрелом Хейбьерга.

Обзор матча:

Ренн — Тоттенхэм 2:2

Голы: Те, 23, Лаборд, 71 — Баде, 11 (автогол), Хейбьерг, 76.

Ренн: Сален, Траоре, Агерд, Баде, Трюффер (Мелинг, 79), Те, Бурижо, Сантамария (Мартен, 86), Лаборд, Гирасси (Тель, 90), Сулемана (Угошукву, 79).

Тоттенхэм: Голлини, Доэрти, Родон, Танганга, Дэвис, Лукас Моура (Скарлетт, 54), Ндомбеле (Алли, 79), Скипп, Кейн (Эмерсон, 54), Бергвейн (Хейбьерг, 30), Хиль.

Предупреждения: Мартен — Хиль.