Стала известна бригада арбитров на матч Лиги Конференций.
Луиш Годинью, Lusa
29 сентября 2021, 16:32
В четверг, 30 сентября луганская Заря встретится с итальянской Ромой в рамках второго тура группового этапа Лиги Конференций.
Главным арбитром встречи назначен Луиш Годинью из Португалии. Ассистировать ему будут Руй Тейшейра и Педру Алмейда.
Четвертым арбитром на матче будет Андре Нарсишу.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
На football.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.