В четверг, 30 сентября луганская Заря встретится с итальянской Ромой в рамках второго тура группового этапа Лиги Конференций.

Главным арбитром встречи назначен Луиш Годинью из Португалии. Ассистировать ему будут Руй Тейшейра и Педру Алмейда.

Четвертым арбитром на матче будет Андре Нарсишу.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

На football.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.