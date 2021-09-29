Лига конференций

Защитник Зари поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Конференций.

Во втором туре группового этапа Лиги Конференций луганская Заря встретится с Ромой.

Защитник луганчан Денис Фаворов поделился мнением о предстоящем матче.

"Такая сильная команда и топовый тренер, все прекрасно знают их игру на высоком уровне. Мы все в ожидании этого поединка, чтобы на фоне такой интересной и сильной команды проявить свои профессиональные качества.

Мы готовились в стандартном режиме, как это происходит обычно. Некоторые вопросы нам тренерский штаб подскажет и объяснит, на что нам стоит дополнительно обратить внимание, и мы должны будем это показать на поле.

Всей командой вчера переживали за Юрий Вернидуба и конечно за него рады. Надеюсь, на этом чудеса не закончатся. Будем верить в лучшее — нет ничего невозможного",- приводит слова футболиста пресс-служба Зари.

Матч Заря — Рома состоится в четверг, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.