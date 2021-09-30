Лига конференций

Форвард итальянской Ромы прокомментировал будущую игру с Зарей.

Во втором туре группового этапа Лиги Конференций Заря примет дома итальянскую Рому.

Нападающий "волков" Эльдор Шомуродов прокомментировал предстоящую встречу.

"Нас ждет интересная встреча, ведь каждая команда нацелена на победу. Наша команда успела восстановиться после игры с Лацио и мы приложим все усилия для достижения нужного нам результата. Все наши мысли сейчас сконцентрированы на игре в Запорожье",- приводит слова узбекского футболиста пресс-служба Зари.

Также футболист сборной Узбекистана поделился мнением о последних успехах Джасурбека Яхшибоева.

"Конечно, я рад за своего товарища. Он приятно удивил меня тем, что сумел забить такой сильной команде как Реал. Себя же звездой не считаю, в Узбекистане есть футболисты и лучше меня."

Матч между Зарей и Ромой начнется в 19:45 по киевскому времени.

На football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.