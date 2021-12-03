Лига конференций

Вратарь Зари проводит лучший сезон в своей карьере.

Вратарь Зари Дмитрий Мацапура в этом сезоне стал основным голкипером команды Виктора Скрипника, после того как тяжелую травму получил Никита Шевченко.

Несмотря на то, что луганчане лишились шансов на плей-офф Лиги Конференций, футболист проводит отличный сезон. Мацапура — лидер турнира среди вратарей по количеству сейвов.

Всего на счету голкипера — 20 спасений ворот, что является наилучшим результатом за пять сыгранных туров.

Ближайший преследователь украинца голкипер Муры Матко Обрадович имеет 18 сейвов в своем активе.

Заключительный поединок Лиги конференций Заря проведет в домашних стенах против Буде-Глимта.

Поединок состоится в четверг, 9 декабря в 19:45 по киевскому времени.