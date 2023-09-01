Хавбек "орлів" поділився своїми думками після гри з київським "Динамо".
Неджил Уйсал, ФК Бешикташ
01 вересня 2023, 13:13
Півзахисник турецького Бешикташа Неджип Уйсал прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти київського Динамо (1:0).
"Я вітаю всю команду. Після першої гри ми дуже добре проаналізували суперника. Усі виступили дуже добре та здобули дуже хорошу перемогу.
Тепер потрібно продовжувати у груповому етапі. Ми представимо нашу країну якнайкраще. Цими вихідними на нас чекає матч із Сівасспором, і зараз усі думки про нього.
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Метою завжди є чемпіонство. Ми робимо все можливе коли виходимо на поле. Наша мета – зіграти у фіналі", — наводить слова Уйсала прес-служба "орлів".
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бешикташ – Динамо.