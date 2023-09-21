Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру групового етапу Ліги конференцій, який пройде 20 вересня та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у квартеті B на нас очікує протистояння поміж луганською Зорею та бельгійським Гентом, яке пройде на Міському стадіоні в Любліні.

ГРУПА B 1 Брєйдаблік 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Гент 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Зоря 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Маккабі Тель-Авів 0 0 0 0 0 0 0 0

ЗОРЯ — ГЕНТ

ЧЕТВЕР, 21 ВЕРЕСНЯ, 22:00. АРЕНА ЛЮБЛІН, ЛЮБЛІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ КІФФІ (ПАДУЯ, ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Українські учасники кваліфікаційних раундів єврокубків цього року, на жаль, звичним чином поділились на тих, хто хоч чогось досяг, та тих, хто змарнував нагоду представляти країну у важкі часи на міжнародній арені й на додачу підклав усім іншим свиню на наступні відбіркові раунди. Луганська Зоря теж була дуже близькою до того, аби залишити донецький Шахтар на самоті, проте її поразка від празької Славії давала відповідь виключно на питання: Ліга Європи чи Ліга конференцій.

Зрештою, третій за рангом міжнародний турнір теж є доволі непоганим змаганням для команд, які або за поточним рівнем не дотягують до зустрічей із дійсно цікавими колективами, або мають такі проблеми, що подібні протистояння краще зайвий раз оминути. Собі ж виходить дорожче в плані репутаційних утрат.

Але й у групі Ліги конференцій Зорі буде виступати геть не солодко. Ісландський Берйдаблік, ізраїльський Маккабі Тель-Авів та бельгійський Гент — ось перелік суперників команди тепер уже Валерія Кривенцова на цю осінь на міжнародній арені. А тим часом "мужиків" очолює вже третій тренер за ходом поточної кампанії, тоді як у Ненада Лалатовича не вийшло поставити гру команді, а Младен Бартулович був лише трампліном до керманича з внутрішнього ринку.

Хоча тут є цілком слушне питання — а на яких засадах працює Кривенцов на чолі команди? Очікувалось, що хоча б перед грою проти харківського Металіста 1925 нам офіційно оголосять про його призначення, проте навіть у титрах до телевізійної трансляції це був просто "тренер", але аж ніяк не головний. А після поразки, що сталась у тій грі минулими вихідними (1:2), уже якось і не солідно було робити такий інформаційний привід.

Тим часом сайт УЄФА впевнено каже "головний тренер Зорі", але коли ті європейці занурювались із головою в пригоди нашого футболу? У будь-якому випадку, якщо Валерій Кривенцов зберігає настільки високий рівень медійної активності, то й за результат він відповідатиме особисто. А спитати буде за що, бо як почнеш той груповий етап, так його й закінчиш. Нехай це й не дуже працює у випадку із Зорею, яка, якщо й розганяється, то тільки к третьому туру, не раніше.

Що ж до суперників, то "буйволи" за своєю структурою мало в чому змінились від того часу, як за них грав ще Роман Яремчук. Бельгійський чемпіонат так само залишається великим інкубатором футбольних талантів, щоправда попит у тій локації з боку великих клубів останнім часом трохи послаб. Але це не заважає особисто Генту, а навпаки — допомагає виборювати першість у чемпіонських перегонах у одвічних претендентів на "золото" накшталт Андерлехта, Брюгге чи Антверпена, якому невдовзі доведеться познайомитись із Шахтарем.

Гейн Вангазебрук — він нікуди не подівся з посади головного тренера "біло-синіх" за ці роки, тож, починаючи від грудня 2020, так само працює з командою та навіть устиг за цей час виграти Кубок Бельгії сезон тому. Під його орудою є кілька цікавих виконавців накшталт Гіфта Орбана серед нападників, за якого вже дають по 20 млн євро мінімальних пропозицій, чи перспективний захисник Арчі Браун, за якого й сам Гент не проти був сплатити значні, як для себе, 4 млн євро.

Команда стабільно відзначається в чужих воротах, але так само й пропускає більше одного м’яча в середньому за гру, що є непоганим сигналом для Зорі, бо нещодавній матч проти Левена (1:1) показав, що на виїзді "буйволи" себе почувають геть не найбільш упевненим чином. І якби не поточна погана форма луганського колективу — 2 перемоги та 2 нічиї за 8 матчів, то можна було б говорити про якісь реальні шанси скористатись слабкими місцями суперників. Але тут ситуація радше виглядатиме так, що гра буде важкою для обох колективів, і кому більше пощастить, той і забере три очки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Батагов, Вантух — Яцик, Мишньов — Антюх, Волошин, Алефіренко — Герреро.

Гент: Нарді — Кандоусс, Торунарінга, Ватанабе — Самуаз, Кумс, Де Сарт, Браун — Гюльзагер — Кейперс, Орбан.

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічались.