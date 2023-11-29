Ліга конференцій

Хавбек луганчан поділився своїми думками перед грою з Гентом.

Півзахисник луганської Зорі В'ячеслав Чурко прокоментував майбутній матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій проти бельгійського Гента.

"Завтра ми віддамо всі сили, щоб отримати перемогу. Нам нема куди відступати. Треба показати свій максимум. Хоча, звісно, суперник буде нам протистояти дуже серйозний, але все залежить саме від нас. В нас ще є шанс вийти з групи, тому будемо боротися.

Гент — лідер нашої групи. Це гарна, сильна команда. Буде цікавий футбол. Головне – вірити в себе та в свого партнера по команді.

Вважаю, що ми відновилися після останнього поєдинку проти Маккабі. Як фізично так і психологічно. Розуміємо, наскільки важливі матчі чекають на нас. Треба намагатися брати максимум в останніх іграх цього року", - наводить слова Чурка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Гент — Зоря відбудеться завтра, 30 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.