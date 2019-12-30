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Football.ua выбрал весьма реальные сделки, которые могут удивить весь мир уже в ближайшее время.

Уже через несколько дней трансферный рынок официально откроется в Европе, и клубы приступят оформлять сделки. Зимой не часто можно увидеть трансферы из категории топ, однако и без этого никуда.

Несколько громких трансферов точно будет, а мы попытаемся предугадать некоторые из них — выделили 10 потенциальных сделок, которые не на шутку взбудоражат футбольную общественность. Отметим, что мы пишем лишь о тех сделках, которые действительно могут произойти. О "переходах" Неймара в Барселону или Варана в Тоттенхэм здесь мы говорить не будем.

Лерой Сане, из Ман Сити в Баварию.

Летом Бавария вела активные переговоры с Сити по поводу возможности трансфера Сане, и они вполне могли завершиться успехом, ведь в этом переходе были заинтересованы абсолютно все стороны и оставалось лишь сойтись в цене.

Однако случилась беда — в первом матче сезона Сане порвал крестообразные связки и вылетел на 7-8 месяцев. Бавария тут же вышла из переговоров, но не окончательно, а лишь на время. Теперь Сане стоит немного меньше, чем летом, и Бавария готова подписать его даже с травмой.

Тома Лемар, из Атлетико в Арсенал.

Лемар после перехода в Атлетико то и дело деградирует. Прогресс остановился и карьера футболиста пошла на спад. Было изначально понятно, что такому креативному игроку будет невероятно сложно раскрыть свой потенциал в прагматичном Атлетико, и, к сожалению, пока что ничего не получается. Симеоне полтора года верит в Лемара, но отплатить француз не может — ему сложно играть в команде, которая не ведет игру, а отдает инициативу соперникам.

Что делать? Уходить. Тем более, уже говорят, что этого хочет и сам Симеоне. Похоже, Эль Чоло окончательно сдался и хочет избавиться от Тома. Этой ситуацией постарается воспользоваться лондонский Арсенал. Очевидно, за последние полтора сезона Лемар подешевел, и Арсенал вполне может сторговать Лемара за миллионов 50. По нынешним меркам — отличная цена за такого исполнителя.

Кристиан Эриксен, из Тоттенхэма в Реал или МЮ.

Эриксен остается одним из лучших футболистов на своей позиции и сейчас за ним ведется настоящая охота, ведь датчанин отказывается продлевать контракт с Тоттенхэмом, срок которого рассчитан до конца текущего сезона.

Это означает, что уже в это трансферное окно Кристиан способен подписать предварительное соглашение с любым клубом мира. Наиболее реальные варианты продолжения карьеры Эриксена — это Реал и МЮ. Клубы могут подписать игрока по сниженной цене уже в январе, и этот трансфер действительно будет очень громким.

Калиду Кулибали, из Наполи в Челси или Арсенал.

За Кулибали давно ведется борьба на трансферном рынке между топ-клубами, но все упирается в аппетиты президента Наполи Аурелио Де Лаурентиса, который неоднократно говорил, что Калиду стоит все 250 миллионов евро. Правда, главе клуба пора понять, что Кулибали летом исполнится 29 лет, так что два ближайших трансферных окна — последний шанс для Наполи сорвать на этом игроке куш.

70-90 млн сторговать вполне реально. Но пойдет ли на это президент или будет стоять на своем? Прямо сейчас на Кулибали претендуют Арсенал и Челси, испытывающие огромные проблемы в центре обороны. Было бы очень интересно увидеть Калиду в АПЛ.

Тайсон, из Шахтер в Италию или Интернасьонал.

О Тайсоне уже сказано столько, что даже не хочется повторяться. Летом бразилец вымаливал у руководства Шахтера трансфер в Рому или Милан, ведя войну в социальных сетях. Из этого прогнозируемо ничего не вышло, однако на игру футболиста вся эта история не повлияла — он продолжил оставаться лучшим в Украине и был лидером в играх Лиги чемпионов. Удивились ли вы, когда с приближением трансферного окна Тайсон снова заставил говорить о себе?

Сначала капитан намеренно получил желтую карточку, чтобы пораньше отправиться в отпуск, затем начал скандалить со Степаненко, а по прибытию в Бразилию заявил, что не станет продлевать контракт с Шахтером и уже летом готов подписать предварительный контракт с другим клубом. Интересно, что Тайсон предпримет, если прямо сейчас возникнет вариант с той же Ромой? Нынешнее трансферное окно — одна из последних возможностей для Шахтера выручить на капитане деньги. И это было бы отличным решением для всех сторон, даже несмотря на будущие баталии в Лиге Европы.

Артуро Видаль, из Барселоны в Интер или Ювентус.

Видаль недоволен своим нынешним этапом карьеры и намерен покинуть Барселону. Артуро не устраивает, что Вальверде якобы предоставляет ему мало игровой практики, хотя на деле Артуро отыграл уже 19 матчей.

Более того, Видаль после отказа Барселоны продавать его зимой пригрозил клубу судом из-за призовых по итогам прошлого сезона. Не совсем цивилизованный подход, не находите? Ситуацией вокруг Артуро намерены воспользоваться главные претенденты на Скудетто — Интер и Ювентус. Именно эти клубы заинтересованы в услугах 32-летнего чилийца и хотят видеть его в своем составе уже зимой. Дело за Барселоной.

Эдинсон Кавани, из ПСЖ в Атлетико.

В текущем сезоне Кавани выпал из основного состава ПСЖ и довольствуется лишь редкими появлениями на поле. Главный тренер парижан Томас Тухель даже не пытался юлить по этому поводу, прямым текстом говоря, что не видит места для уругвайца в стартовом составе.

С таким положением Кавани мириться не стал и тут же поручил агенту подыскивать для него новый клуб. Сейчас все идет к тому, что Эдинсон окажется в Атлетико. Вполне вероятно — уже зимой, ведь у Атлетико огромные проблемы в нападении и клуб готов не дожидаться истечения контракта Кавани с ПСЖ, а потратиться прямо сейчас. Следим за развитием событий.

Андрей Ярмоленко, из Вест Хэма в ...

Ярмоленко в начале сезона вырвал место в основе и забил несколько крутых голов, но с каждым туром игра как самого Ярмоленка, так и Вест Хэма в целом ухудшалась. Блеклая игра привела к тому, что "молотобойцы" опустились практически в зону вылета, а главному тренеру Маурисио Пеллегрини указали на дверь. Сам Ярмоленко в последних турах и вовсе перестал попадать в заявку на матчи.

Поговаривают, что у Андрея проблемы с бедром, однако никакой официальной информации от Вест Хэма не поступало. А вот слухи о том, что лондонский клуб хочет продать украинца — были. Британские коллеги пишут, что "молотобойцы" готовы продать Андрея примерно за 18 млн евро. Правда, непонятно, есть ли желающие. Очень надеемся, что Ярмоленко еще скажет свое слово в Европе. Кстати, буквально сегодня ночью у Вест Хэма появился новый тренер.

Эрлинг Холанд, из Зальцбурга в МЮ, Ювентус или Боруссию Д .

Ох и Эрлинг! Взял и испортил нам наш топ.

Иско, из Реала в Челси.

Положение Иско в Реале на протяжении всех шести лет его пребывания в клубе было неустойчивым. Зидан то мариновал его на скамейке, то строил вокруг него игру, другие тренеры также не могли определиться с ролью Иско, но просиживание на скамейке в сезоне нынешнем должно помочь футболисту наконец понять — пришло время покидать Реал.

Иско еще и близко не раскрыл свой сумасшедший потенциал и 27 лет — отличный возраст для нового вызова. В прессе пишут, что Реал уже подыскивает для хавбека новый клуб и боссы готовы продать его уже в январе. Говорят о варианте с Челси, который нуждается в креативных футболистах. И почему-то кажется, что для Иско это идеальный вариант.

Андрей Лунин, из Вальядолида в ...

И еще один украинец в нашем списке. Лунин уже второй год играет в аренде и успешным этот период в карьере голкипера назвать не получится. Андрей лишь раз выходил на поле в футболке новой команды, да и то, только потому, что это был кубковый матч. Получить шанс в Примере представляется возможным лишь в случае травмы или дисквалификации Жорди Масипа.

Посидеть в запасе Лунин мог и в Реале, согласитесь. Сейчас Андрею нужно менять клуб в поисках практики. Правда, сделать это посреди сезона невероятно проблематично. В данный момент ходят слухи об Альмерии и даже возвращении в Украину. А по правде говоря, только на родине у Лунина будет реальный шанс получить достаточное количество игрового времени перед Евро-2020.