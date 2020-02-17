Редакция Football.ua в традиционном подкасте обсудила последние актуальные события в футболе.
Арбитр матча Реал - Сельта допустил ошибку в матче. Фото Getty Images
17 февраля 2020, 15:27
В минувшие выходные состоялись несколько интересных матчей, которые не остались без внимания редакции Football.ua.
Разбираем матчи Аталанта — Рома и Интер — Лацио в Италии, а также рассуждаем, почему арбитр матча Реал — Сельта не дал Бэйлу прямую красную карточку.
Вашему вниманию подкаст с участием редакции Football.ua: Николаем Балецким и Сергеем Горбаченко.
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