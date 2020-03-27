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Шестеро помощников главного тренера Ненада Бьелицы покинули клуб.

Руководство загребского Динамо приняло решение распрощаться с шестью членами тренерского штаба Ненада Бьелицы, сообщил официальный сайт клуба.

Без работы остались Рене Помс, Нино Буле, Сильвия Кавлин, Мартин Майер, Карло Райнхольд и Ясмин Османович. Предположительно, они не согласились на предложенное клубом сокращение зарплаты в связи с пандемией коронавируса CoVid-19.

Часть игроков также не согласилась на понижение заработной платы. Их судьба пока неизвестна.

Динамо утверждает, что снижение зарплаты необходимо в период карантина, когда клуб не получает никакого дохода. Такой шаг должен позволить сохранить в клубе весь остальной персонал.