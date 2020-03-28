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Футбольная ассоциация приняла решение из-за финансовых сложностей, вызванных болезнью.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес, все члены тренерского штаба и многие сотрудники Футбольной ассоциации потеряли работу.

Из-за эпидемии коронавируса у организации возникли серьезные финансовые проблемы.

"Из-за эпидемиологического кризиса, который вызвал паузу во всей футбольной деятельностью в Уругвае, ассоциация была обязана принять жесткие меры, чтобы обезопасить свое существование", — утверждает футбольная ассоциация Уругвая.

Напомним, что Оскар Табарес работал со сборной с 2006 года и стал первым тренером в мире, который провел 200 матчей во главе одной национальной команды.