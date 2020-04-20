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Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.

На прошлой неделе мы решили сделать эксперимент и подготовили статью, в которой собрали лучшие смешные комментарии своих пользователей под новостями и различными материалами на сайте. Многим нашим читателям данная затея понравилась и мы подготовили очередную недельную подборку лучших комментариев, благодаря которым в условиях карантина становится чуточку веселее.

Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Хавбек Барселоны Иван Ракитич резко отреагировал на трансферные слухи вокруг его персоны, сказав "Я не мешок картошки, с которым можно делать все".

Естественно такое сравнение хорвата не могли оставить без внимания наши пользователи.

Следующий комментарий имеет больше правды, нежели юмора, но все же не отметить его нельзя:

Уже всем известно об интересе Барселоны к Лаутаро Мартинесу. На фоне этого стало известно, что миланский Интер предложил каталонцам обменять аргентинца на Антуана Гризманна.

Самому французу нужно последовать примеру своего одноклубника, дабы остаться на Камп Ноу:

Поль Погба вспомнил как он переходил из МЮ в Ювентус в 2012-м, заявив: "Мама всегда говорила, что я уйду из МЮ, но обязательно вернусь".

Одиозный экс-футбольный менеджер Александр Шуфрич дал большое интервью YouTube-каналу Бомбардир и рассказал, что работая в Говерле намеревался подписать Рикарду Куарежму, но не получилось.

Также Шуфрич сказал, что даже если бы Куарежму подписали, клубу нужно было бы выполнить некоторые специфические условия.

Также один пользователь пофантазировал на тему перехода в украинский чемпионат другого португальца — Криштиану Роналду.

Другой пользователь решил приписать в УПЛ еще одну легенду футбола.

Во вторник, 14 апреля, Football.ua стало известно о том, что донецкий Шахтер на следующий день запустит собственный телеканал...

Экс-игроки Шахтера Фернандиньо и Виллиан попали в топ-5 лучших бразильцев в истории АПЛ по версии портала UOL.

Немецкий таблоид Bild сообщил, что Барселона интересуется Кингсли Команом.

Футболист действительно хороший, однако всем известно о его хрупком здоровье.

Хавбек Десны Сергей Старенький признался, что если карантин затянется, то займется курьерской доставкой мяса со своего ресторана.

Наши пользователи не могли упустить возможность и придумали, как бы ответили другие игроки на подобный вопрос:

Мы в редакции решили пофантазировать на тему того, кто получит Золотой мяч-2020, если в текущем году футбола больше не будет.

Помимо наших кандидатов читатели решили предложить своих претендентов:

Один пользователь и вовсе предложил сразу, не заморачиваясь, сузить критерии поиска лучшего игрока в 2020-м:

Вингер Шахтера Тете признался, что мечтает о Барселоне, МЮ и Ливерпуле.

Никита Каменюка признался, что очень хотел бы сыграть против Уэйна Руни.

Наставник Рейнджерса Стивен Джеррард заявил, что "в Шотландской футбольной ассоциации творится тотальный бардак".

Наш читатель предложил легенде английского футбола не отчаиваться и искать плюсы в сложившейся ситуации:

На нашем сайте вышло продолжение совместного материала Football.ua с Carlsberg, в котором мы рассказываем о ключевых фигурах в истории Ливерпуля. На очереди был Роберто Фирмино. Данный материал озаглавлен характеристикой бразильца: "Опорник, который стал нападающим".

По информации Tuttosport, Джиджи Буффон и Ювентус согласовали новый контракт. Итальянец в свои 42 года не собирается прекращать профессиональные выступления и, по всей видимости, продолжает верить в победу в Лиге чемпионов.

Кингсли Коман приехал на тренировку мюнхенской Баварии на McLaren, а не на Audi, за что получил штраф от клуба, так как немецкий производитель авто является спонсором "ротен".

Поклонники Ванды Нары во время ее прямого эфира в Instagram поинтересовались насчет того, где продолжит карьеру ее муж и клиент Мауро Икарди, на что Ванда резко ответила: "Оставьте меня в покое с вашим Мауро!"

Легендарный нигерийский футболист Джон Оби Микель вспомнил, как в 2006-м в его Челси переехал Андрей Шевченко. Джон поведал, что несмотря на звездный статус, украинец вел себя достаточно скромно, при этом мало общаясь с партнерами по команде.

Действительно очень жаль, что Шевченко не смог себя проявить на Стэмфорд Бридж. Впрочем, один наш пользователь объяснил, что если бы тогда в Челси переехал другой украинский обладатель Золотого мяча...

Вадим Адаменко, Football.ua