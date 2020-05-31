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Унаи Мельгоса и Альберто Босх решили задержаться в Будапеште.

Помощники главного тренера Ференцвароша Сергея Реброва, Унаи Мельгоса и Альберто Босх, подписали новые контракты с клубом, сообщил официальный сайт "фради". Срок действия договоров не разглашается.

Оба испанца раньше работали с Ребровым в Динамо. Босх пришел в Ференцварош в августе 2018 года, а Мельгоса – в марте 2019 года.

Тренеры помогли Ференцварошу выиграть тридцатое чемпионство в истории в прошлом сезоне, а также впервые за 15 лет сыграть на групповом этапе еврокубков (Лиги Европы).

В нынешнем сезоне "фради" снова близки к чемпионству: команда лидирует с восьмиочковым отрывом от Фехервара и имеет матч в запасе.