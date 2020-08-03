Football.ua подводит трансферные итоги прошлых семи дней.
Виктор Осимхен, Getty Images
03 августа 2020, 13:48
На прошлой неделе было завершено не так много трансферов, однако на некоторые из них обратить внимание точно стоит. Football.ua выделил пятерку главных из них.
Антони Нокар, из Брайтона в Фулхэм за 11,7 млн евро
На прошедшей неделе был завершен процесс перехода Антони Нокара из Брайтона в Фулхэм. Этот трансфер мог пройти мимо широкой общественности – подумаешь, клуб из Чемпионшипа выкупил футболиста, не нужного некрепкому середняку АПЛ… Но это же звезда Чемпионшипа Антони Нокар. Примечательно, что в 2017 году он дважды получил награду лучшему игроку турнира – потому, что изначально Футбольная ассоциация вручила приз с опечаткой и его пришлось заменить.
На уровне Чемпионшипа Нокар очень даже хорош. В нынешнем сезоне он отыграл там 42 матча за "дачников" в регулярном сезоне и еще два – в плей-офф. Впереди Фулхэм ожидает финал с Брентфордом, после которого Нокар либо попробует снова покорить АПЛ, либо же продолжит выступления в привычной среде.
Очередной представитель "Саутгемптонского десанта" покинул Ливерпуль. И если Адам Лаллана ушел в Брайтон свободным агентом, то "один из лучших защитников мира" принес в клубную казну 12 млн евро.
Два с половиной миллиона евро в год, Лига чемпионов и возможность поиграть в паре с Ярославом Ракицким – чем не повод для того, чтобы согласиться на переход? Тем более, в Санкт-Петербурге хорват сможет наконец-то отдохнуть от критики – на уровне чемпионата России нареканий на его игру должно быть куда меньше.
Томаш Соучек перешел в Вест Хэм еще зимой, но на правах аренды. Лучший футболист Чехии 2019 года в Премьер-лиге, конечно, не демонстрировал такую же результативность, как в домашнем чемпионате (12+3 в 26 матчах), отличившись "только" тремя голами в 13 матчах. Но – на минуточку – мы говорим про оборонительного полузащитника!
В арендном соглашении был пункт о том, что Вест Хэм обязан выкупить чеха, если сохранит прописку в Премьер-лиге. Можно не сомневаться, даже если бы такого пункта не было, "молотки" оставили бы 25-летнего хавбека у себя на постоянной основе.
"Лучше поздно, чем никогда" – возможно, именно таким девизом руководствовался 35-летний турецкий бомбардир при первом в своей карьере переходе в иностранный европейский клуб. До этого он всю карьеру провел на родине, за исключением полутора лет в Китае.
Несмотря на свой возраст, Бурак в прошлом сезоне забил 13 голов и добавил 7 ассистов в 25 матчах за Бешикташ в Суперлиге. Если во Франции ему удастся быстро адаптироваться, то он вполне сможет стать краткосрочной заменой ушедшему в Наполи Виктору Осимхену…
…и именно это главный трансфер прошлой недели. Интересна сумма трансфера: президент Наполи Аурелио Де Лаурентис, обычно предпочитающий молчать о таких вещах, в этот раз говорил про 80 млн евро.
Corriere dello Sport сообщает, откуда была получена эта сумма. 47,5 млн евро – это то, что Наполи заплатит за игрока. За пять лет. Еще 2,5 млн евро – бонус, который Наполи выплатит в случае победы в Лиге чемпионов. Еще 10 млн – тоже труднодостижимые бонусы, например, завоевание Осимхеном Золотого мяча.
И к этим 60 млн прибавляются еще 20 млн, которые Наполи "заплатил", отправив в Лилль Орестиса Карнезиса и трех игроков молодежной команды – каждый из этих трансферов оценен в 5 млн евро. Ожидается, что все эти трое молодых футболистов останутся в Наполи "на правах аренды". Зачем клубам нужно было завышение стоимости? Бухгалтерские цели, все ради соблюдения финансового фейр-плей.
В любом случае, даже 47,5 млн евро — сумма солидная. Очевидно, в Неаполе рассчитывают, что 21-летний нигериец (18+6 в 38 матчах этого сезона) продолжит прогрессировать и станет основным форвардом команды на много лет вперед.
В команде Дженнаро Гаттузо Виктор призван заменить Аркадиуша Милика. К счастью, после двух травм крестообразных связок поляк смог вернуться на такой уровень, что его хочет видеть в своих рядах Ювентус. Теперь запасаемся попкорном и следим, сколько президент "адзурри" Аурелио Де Лаурентис выторгует за Аркадиуша.
Евгений Музыка, Football.ua