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Football.ua подводит трансферные итоги прошлых семи дней.

На прошлой неделе было завершено не так много трансферов, однако на некоторые из них обратить внимание точно стоит. Football.ua выделил пятерку главных из них.

Антони Нокар, из Брайтона в Фулхэм за 11,7 млн евро

На прошедшей неделе был завершен процесс перехода Антони Нокара из Брайтона в Фулхэм. Этот трансфер мог пройти мимо широкой общественности – подумаешь, клуб из Чемпионшипа выкупил футболиста, не нужного некрепкому середняку АПЛ… Но это же звезда Чемпионшипа Антони Нокар. Примечательно, что в 2017 году он дважды получил награду лучшему игроку турнира – потому, что изначально Футбольная ассоциация вручила приз с опечаткой и его пришлось заменить.

На уровне Чемпионшипа Нокар очень даже хорош. В нынешнем сезоне он отыграл там 42 матча за "дачников" в регулярном сезоне и еще два – в плей-офф. Впереди Фулхэм ожидает финал с Брентфордом, после которого Нокар либо попробует снова покорить АПЛ, либо же продолжит выступления в привычной среде.

Очередной представитель "Саутгемптонского десанта" покинул Ливерпуль. И если Адам Лаллана ушел в Брайтон свободным агентом, то "один из лучших защитников мира" принес в клубную казну 12 млн евро.

Два с половиной миллиона евро в год, Лига чемпионов и возможность поиграть в паре с Ярославом Ракицким – чем не повод для того, чтобы согласиться на переход? Тем более, в Санкт-Петербурге хорват сможет наконец-то отдохнуть от критики – на уровне чемпионата России нареканий на его игру должно быть куда меньше.

Томаш Соучек перешел в Вест Хэм еще зимой, но на правах аренды. Лучший футболист Чехии 2019 года в Премьер-лиге, конечно, не демонстрировал такую же результативность, как в домашнем чемпионате (12+3 в 26 матчах), отличившись "только" тремя голами в 13 матчах. Но – на минуточку – мы говорим про оборонительного полузащитника!

В арендном соглашении был пункт о том, что Вест Хэм обязан выкупить чеха, если сохранит прописку в Премьер-лиге. Можно не сомневаться, даже если бы такого пункта не было, "молотки" оставили бы 25-летнего хавбека у себя на постоянной основе.

"Лучше поздно, чем никогда" – возможно, именно таким девизом руководствовался 35-летний турецкий бомбардир при первом в своей карьере переходе в иностранный европейский клуб. До этого он всю карьеру провел на родине, за исключением полутора лет в Китае.

Несмотря на свой возраст, Бурак в прошлом сезоне забил 13 голов и добавил 7 ассистов в 25 матчах за Бешикташ в Суперлиге. Если во Франции ему удастся быстро адаптироваться, то он вполне сможет стать краткосрочной заменой ушедшему в Наполи Виктору Осимхену…

…и именно это главный трансфер прошлой недели. Интересна сумма трансфера: президент Наполи Аурелио Де Лаурентис, обычно предпочитающий молчать о таких вещах, в этот раз говорил про 80 млн евро.

Corriere dello Sport сообщает, откуда была получена эта сумма. 47,5 млн евро – это то, что Наполи заплатит за игрока. За пять лет. Еще 2,5 млн евро – бонус, который Наполи выплатит в случае победы в Лиге чемпионов. Еще 10 млн – тоже труднодостижимые бонусы, например, завоевание Осимхеном Золотого мяча.

И к этим 60 млн прибавляются еще 20 млн, которые Наполи "заплатил", отправив в Лилль Орестиса Карнезиса и трех игроков молодежной команды – каждый из этих трансферов оценен в 5 млн евро. Ожидается, что все эти трое молодых футболистов останутся в Наполи "на правах аренды". Зачем клубам нужно было завышение стоимости? Бухгалтерские цели, все ради соблюдения финансового фейр-плей.

В любом случае, даже 47,5 млн евро — сумма солидная. Очевидно, в Неаполе рассчитывают, что 21-летний нигериец (18+6 в 38 матчах этого сезона) продолжит прогрессировать и станет основным форвардом команды на много лет вперед.

В команде Дженнаро Гаттузо Виктор призван заменить Аркадиуша Милика. К счастью, после двух травм крестообразных связок поляк смог вернуться на такой уровень, что его хочет видеть в своих рядах Ювентус. Теперь запасаемся попкорном и следим, сколько президент "адзурри" Аурелио Де Лаурентис выторгует за Аркадиуша.

Евгений Музыка, Football.ua