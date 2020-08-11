Другое 11 августа 2020, 18:57 Чемпионат Словении начнется с задержкой из-за коронавируса Инфекция Covid-19 продолжает оказывать влияние на мировой футбол. 11 августа 2020, 18:57 Старт сезона-2020/21 в чемпионате Словении переносится на 10 дней из-за коронавируса, сообщил официальный сайт местной футбольной федерации. Причиной стало то, что в трех клубах были обнаружены случаи заражения коронавирусим. Теперь Первая лига должна стартовать 22 августа. Матчи будут проходить без зрителей. В сезоне-2019/20 чемпионом Словении впервые в истории стал родной клуб Беньямина Вербича Целье. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте