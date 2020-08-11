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Инфекция Covid-19 продолжает оказывать влияние на мировой футбол.

Старт сезона-2020/21 в чемпионате Словении переносится на 10 дней из-за коронавируса, сообщил официальный сайт местной футбольной федерации. Причиной стало то, что в трех клубах были обнаружены случаи заражения коронавирусим.

Теперь Первая лига должна стартовать 22 августа. Матчи будут проходить без зрителей.

В сезоне-2019/20 чемпионом Словении впервые в истории стал родной клуб Беньямина Вербича Целье.