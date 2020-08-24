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Football.ua рассказывает о самых интересных сделках прошлой недели на трансферном рынке.

В преддверии финалов еврокубков активность на трансферном рынке поутихла, и прошедшая неделя выдалась не самой богатой на переходы, мягко говоря. Тем не менее, мы выделили пять трансферов, на которые определенно стоит обратить внимание.

Куда ушли те времена, когда в СМИ всерьез рассуждали о переходе Рикардо Родригеса из Вольфсбурга в Реал? Швейцарец игроком "королевского клуба" не стал, но через некоторое время перебрался в Милан. Рикардо был частью проекта перестройки "россонери". Проекта, который с треском провалился.

По ходу сезона-2019/20 оказалось, что в Милане не особо-то рассчитывают на швейцарца, который проиграл конкуренцию за место в основе Тео Эрнандесу. Зимой 27-летний футболист был близок к переходу в Фенербахче, но сделка провалилась из-за проблем турецкого клуба.

Рикардо все же сменил клуб, перейдя в ПСВ. Он успел сыграть за эйндховенцев шесть матчей, а затем грянул карантин и сезон больше не возобновился. Нидерландцы выкупать Родригеса не стали.

К счастью для швейцарца, подвернулся вариант с Торино, где его хотел видеть экс-тренер Милана Марко Джампаоло. Три миллиона евро – и Рикардо попробует перезапустить карьеру в Турине.

Будущий соперник сборной Украины на чемпионате Европы-2020 Валентино Лазаро был одним из лидеров Герты и как результат – получил приглашение в Интер. Однако в новой стране и более крупном клубе дела у Валентино не задались – всего 11 матчей за полгода и два ассиста в футболке "нерадзурри".

Зимой австрийца арендовал Ньюкасл. Там Лазаро дважды забил в 15 поединках, но этого оказалось недостаточно, чтобы "сороки" воспользовались правом выкупа игрока.

Как результат – очередная аренда в столь знакомую Валентино Бундеслигу. Боруссия Менхенгладбах в грядущем сезоне сыграет в Лиге чемпионов – чем не вариант доказать, насколько сильно ошиблись Интер и Ньюкасл?

В сезоне-2019/20 ворота Шеффилд Юнайтед надежно защищал Дин Хендерсон, ставший одним из лучших вратарей Премьер-лиги по количеству сухих матчей (13). Но при всех достоинствах Дина был огромный недостаток – права на него принадлежат Манчестер Юнайтед.

Шеффилд Юнайтед ведет переговоры с МЮ о повторной аренде игрока, но увенчаются ли они успехом, неизвестно. Однако "клинки" вовремя подсуетились и подписали из вылетевшего Борнмута талантливого Аарона Рамсдейла. Сумеет ли 22-летний вратарь оправдать свой ценник – одна из главных интриг на Брэмолл Лейн в следующем сезоне.

Рейнир в январе этого года стал очередным бразильским бриллиантом, которого Реал заполучил на трансферном рынке. Правда, заплатить пришлось немало – 30 млн евро. Понятное дело, что претендовать на игровое время 18-летнему бразильцу в "королевском клубе" крайне сложно, поэтому руководство Реала решило отправить его в аренду.

Изначально "сливочные" хотели отдать Рейнира кому-то из испанских клубов. Также много говорилось об интересе Байера, который таким образом намеревался компенсировать потенциальную потерю Кая Хаверца. Однако в итоге мадридцы отправили Рейнира туда, где огранкой бриллиантов занимаются едва ли не лучше всего – в Дортмунд. В ближайшие два сезона бразилец будет иметь все условия для прогресса в Боруссии, а дальше будет видно, вернется он в Реал или принесет клубу деньги как Ашраф Хакими.

Давид Силва — один из тех романтиков в футболе, которые хотят перед завершением карьеры поиграть за родной клуб. Еще два года назад он говорил, что по окончанию контракта с Манчестер Сити перейдет в Лас-Пальмас. Однако 34-летний испанец находится в таком порядке, что переходить сейчас в Сегунду было бы самым настоящим преступлением против футбола.

В результате возник слух об интересе Лацио, с которым Давид вроде должен был заключить контракт на два-три сезона. Мы знаем, как хорошо выглядят в Италии возрастные игроки — особенно такие думающие игроки, как Силва, поэтому данный союз выглядел многообещающим.

Медиа утверждают, что Давид хотел присоединиться к "орлам", в то время, как его жена настаивала на возвращении в Валенсию. Однако в стане "летучих мышей" сейчас творится форменный бардак — ни в футбол не поиграть, ни денег не заработать.

В конечном итоге получилось совсем иначе: Силва, изрядно разозлив Лацио, переезжает в Страну Басков, где будет выступать за Реал Сосьедад. Ему предстоит стать ответственным за креатив в Сан-Себастьяне после преждевременного отъезда в Реал Мартина Эдегора. Примечательно, что ни в одном СМИ не было и намеков на этот трансфер. Что тут сказать? Мастера.

Евгений Музыка, Football.ua