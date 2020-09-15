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Разбираем самые лучшие песни в футбольном мире.

В новом выпуске редакция Football.ua вспомнила самые запоминающиеся песни и гимны из мира футбола.

Николай Балецкий, Александр Пузик, Василий Войтюк и Сергей Горбаченко поговорили о самых эффектных песнях в футбольном мире, вспомнив их историю. Ранее редакция обсудила неудачное выступление сборной Украины в матче против Испании.

Пишите в комментариях, какие песни болельщиков запомнились вам и на какие всем стоит обратить внимание.