Разбираем самые лучшие песни в футбольном мире.
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15 сентября 2020, 11:24
В новом выпуске редакция Football.ua вспомнила самые запоминающиеся песни и гимны из мира футбола.
Николай Балецкий, Александр Пузик, Василий Войтюк и Сергей Горбаченко поговорили о самых эффектных песнях в футбольном мире, вспомнив их историю. Ранее редакция обсудила неудачное выступление сборной Украины в матче против Испании.
Пишите в комментариях, какие песни болельщиков запомнились вам и на какие всем стоит обратить внимание.